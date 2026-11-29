सलमान ने अपने में सूरज को संबोधित करते हुए पूरी टीम को टैग करते हुए लिखा, 'बधाई हो सूरज बाबू, 'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। आपके 'प्रेम' की तरफ से ढेर सारा प्यार।'

इस पोस्ट को साझा कर उन्होंने सूरज, शरवरी, आयुष्मान खुराना ओर राजश्री फिल्म्स को भी टैग किया है।

उधर शरवरी और आयुष्मान ने सलमान के पोस्ट को फिर से साझा कर उन्हें धन्यवाद भी कहा है।