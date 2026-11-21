सलमान खान ने हैदराबाद में अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के एक कार्यक्रम में बताया कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद उन्हें डर और चिंता रहती है। उन्होंने सैनिकों के परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी सुरक्षा में रहने वाले लोग भी डर महसूस करते हैं तो सैनिकों के परिवारों की चिंता को समझा जा सकता है। सलमान ने कहा कि उन्हें भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।