सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के बावजूद सताता है डर, बोले- सैनिकों के परिवारों जैसा है हाल
सलमान खान ने हैदराबाद में अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के एक कार्यक्रम में बताया कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद उन्हें डर और चिंता रहती है। उन्होंने सैनिकों के परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी सुरक्षा में रहने वाले लोग भी डर महसूस करते हैं तो सैनिकों के परिवारों की चिंता को समझा जा सकता है। सलमान ने कहा कि उन्हें भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
सैनिकों के बलिदान और उनके जज्बे को दिखाएगी 'मातृभूमि'
फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में सैनिकों की बहादुरी और उनके परिवारों के संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म में खास तौर पर कर्नल बी. संतोष बाबू की कहानी पर ध्यान दिया गया है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान, चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि और अंकुर भाटिया अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म सैनिकों के बलिदान और उनके हौसले की कहानी बयां करेगी।