सलमान खान ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद की

असम में बाढ़ पीड़ितों का मसीहा बने सलमान खान, मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 04:57 pm Jul 28, 202604:57 pm

क्या है खबर?

सलमान खान असम में हाल के समय में आई सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद को आगे आए हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता प्रदेश में अपने फैन क्लब के साथ मिलकर राहत कार्यों का समन्वय कर रहे हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सके। सलमान इस वक्त निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त चल रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की जरूरतों का जिम्मा उठाया।