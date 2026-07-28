असम में बाढ़ पीड़ितों का मसीहा बने सलमान खान, मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ

असम में बाढ़ पीड़ितों का मसीहा बने सलमान खान, मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ
क्या है खबर?
सलमान खान असम में हाल के समय में आई सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद को आगे आए हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता प्रदेश में अपने फैन क्लब के साथ मिलकर राहत कार्यों का समन्वय कर रहे हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सके। सलमान इस वक्त निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त चल रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की जरूरतों का जिम्मा उठाया।
योजना
बीइंग ह्यूमन ने राहत कार्यों के लिए आगे बढ़ाया कदम
रिपोर्ट के अनुसार, सलमान की चैरिटेबल संस्था, बीइंग ह्यूमन ने सलमान खान फैन क्लब (SKF) असम से संपर्क किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए एक योजना बनाई।
संस्था ने असम में राहत अभियान कार्य शुरू किया है, जिसके तहत पहले चरण में शिवसागर के परिवारों को तैयार खाने के पैकेट वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए आपूर्ति गुवाहाटी से भेजी जा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया कि हर पैकेट में बिस्कुट, गुड़, पोहा, मुरमुरा, ब्रेड, चीज और जैम शामिल हैं।
सुरक्षा
लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं अभिनेता
खाने के अलावा, बाढ़ पीड़ितों को पीने का पानी, पानी साफ करने वाली गोलियां, सैनिटरी पैड और मच्छर भगाने वाले कॉइल भी पहुंचाए जा रहे हैं।
सलमान की प्राथमिकता है कि हालात बेहतर होने तक पीड़ितों परिवारों के पास कम से कम 3 दिन का खाना हो।
अगले हफ्ते के चरण में, राशन किट और दवाइयां बांटने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं आखिरी चरण में संस्था की योजना क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण में योगदान देने की है।