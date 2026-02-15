'मैं हूं' ने रिलीज होते ही मचाया धमाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@salmankhanfanclub)

सलमान खान-चित्रांगदा सिंह के गाने 'मैं हूं' ने मचाया धमाल, 24 घंटों में किया ये कमाल

लेखन नेहा शर्मा 08:24 pm Feb 15, 202608:24 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का जादू फिर चल गया है। उनकी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के नए गाने 'मैं हूं' ने रिलीज होते ही धूम मचा दी है। इस गाने को 24 घंटों के भीतर साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है। इसका मतलब है कि 'मैं हूं' को म्यूजिक ऐप्स (जैसे स्पॉटिफाय, जिओ सावन, यूट्यूब म्यूजिक आदि) पर 'चलाया' या 'सुना' गया है। फिल्म की हीरोइन चित्रांगदा सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है।