सलमान खान की वायरल तस्वीर ने शुरू की चर्चा

'धुरंधर 2' में सलमान खान निभाएंगे बड़े साहब का किरदार? वायरल फोटो से उठे सवाल

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Feb 04, 202610:02 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' अपनी दूसरी कड़ी के साथ लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 जनवरी को निर्माताओं ने 'धुरंधर: द रिवेंज' का टीजर जारी किया जिसके बाद से फैंस का उत्साह सीक्वल को लेकर दोगुना बढ़ चुका है। इस बीच, एक अन्य तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। अटकलें लगने लगी हैं कि सलमान खान 'धुरंधर 2' में शामिल हो रहे हैं, जो बड़े साहब का किरदार निभाएंगे।