राजपाल यादव के समर्थन में आए सलमान खान, बोले- काम तो आपको बहुत मिलेगा

चेक बाउंस केस को लेकर राजपाल यादव पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच, सलमान खान ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है। उन्होंने अभिनेता के काम की सराहना करते हुए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया है। सलमान ने लिखा, 'राजपाल भाई, आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो।'

पोस्ट "काम तो आपको बहुत मिलेगा, इसी डॉलर पर मिलेगा" सलमान ने आगे लिखा, 'काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलते रहेगा। हकीकत है ये। और ये याद रखना कि कभी-कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, देना तो भारत में ही है।' राजपाल ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान को आभार व्यक्त किया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .

Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow… pic.twitter.com/CzE86CCYXH — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026

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जानकारी राजपाल ने जताया आभार राजपाल ने सलमान को आभार व्यक्त करते हुए लिखा, 'भाई, मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं। लव यू भाई, नमन!'

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तंज राजपाल पर कसा गया था तंज सलमान का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब एक पुरस्कार समारोह के दौरान राजपाल पर उनके कर्ज को लेकर तंज कसा गया था। पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने अभिनेता से कहा गया था, 'डॉलर-रुपया कितना भी ऊपर-नीचे हो आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं।' यह सुनकर अभिनेता असहज हो गए थे, लेकिन उन्होंने हंसते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने राजपाल का पूरा समर्थन किया था।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पुरस्कार समारोह का वीडियो Rajpal Yadav unintentionally highlighted the issue of rupee depreciation, Saurabh balanced it with bad joke on Rajpal's financial condition.pic.twitter.com/StjpQ0lhPU — Suraj (@Suraj983862) April 7, 2026