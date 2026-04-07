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राजपाल यादव के समर्थन में आए सलमान खान, बोले- काम तो आपको बहुत मिलेगा
सलमान खान ने राजपाल यादव के लिए पोस्ट साझा किया

राजपाल यादव के समर्थन में आए सलमान खान, बोले- काम तो आपको बहुत मिलेगा

लेखन ज्योति सिंह
Apr 07, 2026
02:02 pm
क्या है खबर?

चेक बाउंस केस को लेकर राजपाल यादव पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच, सलमान खान ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है। उन्होंने अभिनेता के काम की सराहना करते हुए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया है। सलमान ने लिखा, 'राजपाल भाई, आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो।'

पोस्ट

"काम तो आपको बहुत मिलेगा, इसी डॉलर पर मिलेगा"

सलमान ने आगे लिखा, 'काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलते रहेगा। हकीकत है ये। और ये याद रखना कि कभी-कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, देना तो भारत में ही है।' राजपाल ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान को आभार व्यक्त किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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जानकारी

राजपाल ने जताया आभार

राजपाल ने सलमान को आभार व्यक्त करते हुए लिखा, 'भाई, मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं। लव यू भाई, नमन!'

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तंज

राजपाल पर कसा गया था तंज

सलमान का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब एक पुरस्कार समारोह के दौरान राजपाल पर उनके कर्ज को लेकर तंज कसा गया था। पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने अभिनेता से कहा गया था, 'डॉलर-रुपया कितना भी ऊपर-नीचे हो आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं।' यह सुनकर अभिनेता असहज हो गए थे, लेकिन उन्होंने हंसते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने राजपाल का पूरा समर्थन किया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पुरस्कार समारोह का वीडियो

मामला

जानिए क्या है राजपाल के कर्ज से जुड़ा मामला

राजपाल 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे है। दरअसल, 2010 में उन्होंने फिल्म 'अता पता लापता' का निर्माण करने के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और वह कर्ज नहीं लौटा सके। इसी कारण फरवरी, 2026 में राजपाल को कोर्ट के निर्देश पर तिहाड़ जेल भेजा गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ का भुगतान करने की शर्त पर वह अंतरिम जमानत पर हैं।

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