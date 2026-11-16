सलमान खान, शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए

शरद कपूर की आर्थिक तंगी का सहारा बने सलमान खान, उठाया ये बड़ा कदम

लेखन ज्योति सिंह 12:33 pm Nov 16, 202612:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में 'जोश' और 'दस्तक' जैसी फिल्मों में दिख चुके अभिनेता शरद कपूर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अपनी निजी और आर्थिक स्थिति का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। खबर है कि अभिनेता सलमान खान ने उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। सलमान से पहले, सोनू सूद भी शरद की मदद के लिए आगे आए थे।