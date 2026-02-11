सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा के पीछे पड़ा लॉरेंस बिश्नाई, भेजा धमकी भरा मैसेज

जी न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 'धुरंधर' अभिनेता रणवीर को धमकी देने के बाद इसी गैंग ने आयुष को अपने निशाने पर लिया है। यह भी बताया गया है कि आरोपियों ने उन्हें सलमान के रिश्तेदार होने के चलते टारगेट किया है। मुंबई पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुट चुकी है। हालांकि, अभी तक सलमान या आयुष की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

कार्रवाई

रणवीर सिंह के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

बता दें, 10 फरवरी को भी धमकी से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जब रणवीर को एक धमकी वाला वॉयस नोट भेजा गया। यही नहीं, धमकी के साथ अभिनेता ने करोड़ों रुपये की मांग भी की गई थी। इस घटना क चलते पुलिस और चौकन्नी हो गई है। साथ ही अभिनेता के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। हालांकि, इस घटना पर रणवीर या उनकी टीम का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।