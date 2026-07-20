सलमान खान ने आधी रात में साझा की तस्वीरें, फैंस के सवालों का यूं दिया जवाब

सलमान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा कीं, जो उनके फॉर्महाउस पर ली गई प्रतीत हो रही हैं।

इन तस्वीरों में उन्होंने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और काउबॉय हैट लगाकर कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में वे बेरेट पहने हुए हैं।

तस्वीरों के साथ अभिनेता ने कैप्शन दिया, 'आप लोगों की तबीयत कैसी है?'

उनके इस कैप्शन को एक तंज के रूप में लिया जा रहा है।