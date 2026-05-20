सलमान खान ने मीडिया को दी खुली चेतावनी, कहा- मेरे दर्द का मजा मत लो

निजता में दखल पर भड़के 'भाईजान'

अपने पोस्ट में सलमान खान ने कुछ मीडिया संस्थानों पर उनकी निजता में दखल देने और 'उनके दर्द का मजा लेने' का आरोप लगाया। उन्होंने ये बात खासतौर पर तब कही, जब मीडिया ने इस घटना को उनकी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' से जोड़ा।

सलमान ने एक चेतावनी भी दी कि किसी के भी निजी पलों का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि अभिनेता प्रशांत तामांग के निधन के बाद 'मातृभूमि' की शूटिंग में देरी हो गई है, क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था।