राजपाल यादव की मदद को आगे आए ये सितारे

राजपाल यादव को मुश्किल से बाहर निकालेंगे सलमान खान समेत ये सितारे, एकजुट हुआ बॉलीवुड

लेखन ज्योति सिंह 03:13 pm Feb 11, 202603:13 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ रुपये का भारी कर्ज और कानूनी लड़ाई के चलते उनकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। नतीजन उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए सोनू सूद, गुरमीत चौधरी और संगीत निर्माता राव इंद्रजीत सिंह ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है। उनकी सार्वजनिक अपील के बाद बॉलीवुड के अन्य सितारे भी एकजुट होकर आगे आए हैं।