सलीम खान वेंटिलेटर सपोर्ट पर, इस कारण सलमान खान के पिता की होगी सर्जरी

वजह

सलीम खान का बढ़ गया था ब्लड प्रेशर, आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ

न्यूज 18 के मुताबिक, सलमान के पिता का ब्लड प्रेशर हाल ही में अचानक बढ़ गया था। इस कारण उनके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में आंतरिक रक्तस्राव हुआ। अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कर बताया कि सलीम की हालत स्थिर है, लेकिन उनपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डॉ. जलील पारकर ने बताया, "डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया की टीम ने दिग्गज लेखक का इलाज किया।"