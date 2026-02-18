सलीम खान की तबीयत पर डॉक्टर ने बयान दिया

सलीम खान पहले से बेहतर, डॉक्टर बोले- उन्हें कल वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा

लेखन ज्योति सिंह 02:31 pm Feb 18, 202602:31 pm

क्या है खबर?

सलीम खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर की टीम उनकी कड़ी निगरानी कर रही है। अस्पताल के डॉक्टर ने अपने बयान में बताया गया है कि अब उनकी हालत बेहतर है। 19 फरवरी को उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। बता दें, 17 फरवरी की सुबह सलीम की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। करीब 8:30 बजे पारिवारिक डॉ. संदीप चोपड़ा उन्हें अस्पताल लेकर आए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है।