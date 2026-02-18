सलीम खान पहले से बेहतर, डॉक्टर बोले- उन्हें कल वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा
सलीम खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर की टीम उनकी कड़ी निगरानी कर रही है। अस्पताल के डॉक्टर ने अपने बयान में बताया गया है कि अब उनकी हालत बेहतर है। 19 फरवरी को उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। बता दें, 17 फरवरी की सुबह सलीम की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। करीब 8:30 बजे पारिवारिक डॉ. संदीप चोपड़ा उन्हें अस्पताल लेकर आए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है।
कल तक वेंटीलेटर बंद कर दिया जाएगा
सलीम का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने कहा, 'प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ठीक हैं, और स्थिर हैं। उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि कल उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब वह ठीक हैं।' NDTV के मुताबिक, डॉक्टर ने बताया कि सलीम को मामूली ब्रेन हैमरेज था। प्रक्रिया आज सुबह पूरी की गई है, जिसे DCA कहा जाता है। फिलहाल प्रक्रिया सफल रही है।
यहां देखिए डॉक्टर का बयान
#SalimKhan is stable now, shifted to ICU. Will take him out by tomorrow, says the doctor.#SalmanKhan pic.twitter.com/OCTJhzYZ2K— $@M (@SAMTHEBESTEST_) February 18, 2026
सलीम खान का हालचाल लेने पहुंचे जीशान सिद्दीकी
सलीम के साथ इस वक्त उनका पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद है। सलमान खान को सुबह तड़के अस्पताल जाते हुए देखा गया था। कुछ देर बाद जावेद अख्तर और जीशान सिद्दीकी भी उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। कुछ अन्य सितारे और लेखक के सहकर्मी भी उनसे मिलने लगातार अस्पताल का रुख कर रहे हैं। वहीं 'गदर 2' के निर्देशक अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेजी हैं।
यहां देखिए पोस्ट
Salim Khan saab ki sehat ke baare mein sunkar chinta hui.— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) February 18, 2026
Dua karta hoon ki woh jald se jald swasth ho kar ghar laut aayein.
Unka kalam hamare cinema ki pehchaan hai.
Bhagwan unhe lambi aur sehatmand zindagi dein. 🙏 pic.twitter.com/JmvAb183tU