सैयामी खेर नई फिल्म से तहलका मचाने के लिए तैयार, इस निर्देशक से मिलाया हाथ

बॉलीवुड अभिनेत्री सैयामी खेर की झोली में एक के बाद एक फिल्में आकर गिर रही हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि गुलशन देवैया के साथ वह एक शॉर्ट फिल्म कर रही हैं जिसका शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। ताजा अपडेट है कि सैयामी के हाथ एक नई फिल्म लगी है जिसे जाने-माने फैशन डिजाइनर से निर्देशक बने विक्रम फडनीस बना रहे हैं। विक्रम इससे पहले 'निया', 'स्माइल प्लीज' और 'हृदयंतर' जैसी फिल्में भी बना चुके हैं।