सैयामी खेर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म डेब्यू, रूसी-भारतीय ड्रामा से दुनिया में छाने को तैयार

सैयामी ने इस अनुभव को 'अनोखा' बताया। उन्होंने बताया कि रूस में पूरी तरह विदेशी क्रू के साथ यह उनका पहला प्रोजेक्ट था।

सैयामी ने आगे कहा, "अलग-अलग संस्कृतियों के साथ काम करने से कहानी कहने का एक अलग नजरिया मिलता है। इससे ऐसे लोगों से सीखने का अवसर मिलता है, जो सिनेमा को अपने ही ख़ास अंदाज़ में समझते और पेश करते हैं।"

फिल्म में एक दमदार महिला किरदार को मुख्य भूमिका में रखा गया है। सैयामी को उम्मीद है कि यह फिल्म उनके लिए और भी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलेगी और उनकी रचनात्मक यात्रा को एक नई दिशा देगी।