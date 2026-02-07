'सैयारा' की सिनेमाघरों में वापसी, दोबारा शुरू हुआ अहान पांडे-अनीत पड्डा के इश्क का सफर

'सैयारा' फिर सिनेमाघरों में लौटी

लेखन नेहा शर्मा 01:48 pm Feb 07, 202601:48 pm

क्या है खबर?

वैलेंटाइन डे 2026 के जश्न को दोगुना करने के लिए अहान पांडे और अनीत पड्डा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' फिर सिनेमाघरों में लौट आई है। 8 महीने पहले पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगाने वाली ये जोड़ी अब दोबारा दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। साल 2025 की इस सुपरहिट लव स्टोरी को खासतौर पर 'वैलेंटाइन वीक' के लिए री-रिलीज किया गया है ताकि फैंस बड़े पर्दे पर इस इश्क के सफर को फिर से जी सकें।