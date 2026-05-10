नेटफ्लिक्स पर आ रही है सैफ अली खान की 'कर्तव्य', एक्शन और ड्रामा का मेल
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सैफ अली खान एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे। उनकी नई फिल्म 'कर्तव्य' 15 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। पुलकित के निर्देशन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 'पवन मलिक' नाम के एक पुलिस अफसर की कहानी है। फिल्म में इंसाफ की जंग और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसे एक इंसान का जबरदस्त ड्रामा और असल जिंदगी का संघर्ष दिखाया गया है।
'कर्तव्य' में दिखेगी किरदारों की असली जंग
फिल्म में रसिका दुग्गल, युधवीर अहलावत और मनीष चौधरी जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे। ट्रेलर में सस्पेंस से भरा एक्शन और इमोशनल पलों की झलक मिलती है, जहां पवन भ्रष्टाचार से लड़ने के साथ-साथ अपने परिवार की रक्षा भी करता है। अगर आपको बेहतरीन एक्टिंग और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह थ्रिलर आपके दिल को छू लेगी।