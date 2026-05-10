नेटफ्लिक्स पर आ रही है सैफ अली खान की 'कर्तव्य', एक्शन और ड्रामा का मेल मनोरंजन May 10, 2026

सैफ अली खान एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे। उनकी नई फिल्म 'कर्तव्य' 15 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। पुलकित के निर्देशन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 'पवन मलिक' नाम के एक पुलिस अफसर की कहानी है। फिल्म में इंसाफ की जंग और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसे एक इंसान का जबरदस्त ड्रामा और असल जिंदगी का संघर्ष दिखाया गया है।