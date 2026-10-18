कपिल शर्मा के शो में सैफ अली खान का मजेदार खुलासा- 'KBC' में जीता 2 साल का घी और चेक आज तक नहीं मिला

सैफ अली खान हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में पत्नी करीना कपूर के साथ पहुंचे। शो में उन्होंने मजाक में कहा कि 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) में जीते 2 साल के घी की सप्लाई उन्हें अब तक नहीं मिली है। उन्हें इनाम की रकम का चेक भी नहीं मिला है। दरअसल, एक फैन ने मजाक में कहा था कि 2 साल का घी जीतने की खुशी में ही सैफ ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया। इस पर सैफ ने हंसते हुए घी और चेक न मिलने की बात कही।