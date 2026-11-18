सैफ अली खान ने खोला प्रिंस विलियम से मुलाकात का राज

सैफ अली खान ने बताया कैसा रहा प्रिंस विलियम से मिलना, इन विषयों पर हुई बातचीत

लेखन अंशिका शुक्ला 06:09 pm Nov 18, 202606:09 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में मुंबई दौरे पर आए प्रिंस विलियम से मुलाकात की और बातचीत का अनुभव साझा किया। पत्नी करीना कपूर खान के साथ वह करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस पहुंचे थे, जहां विलियम ने भारतीय फिल्म जगत की कई हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान सैफ ने बताया कि उनकी बातचीत काफी हल्के-फुल्के अंदाज में हुई। दोनों के बीच फिल्मों, संगीत और क्रिकेट जैसे विषयों पर चर्चा हुई।