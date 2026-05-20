सैफ अली खान को इस फिल्म के कारण मिली 'हैवान', बोले- कुछ मौके वर्षाें बाद...

खुलासा

सैफ बोले- कुछ अभिनय वर्षों बाद नए मौके दिलाते हैं

इंडिया टुडे से बातचीत में सैफ ने बताया कि कुछ अभिनय वर्षों बाद नए मौके दिलाते हैं और अच्छे काम का फल अक्सर तब मिलता है, जब उसकी उम्मीद नहीं हाेती। उन्होंने कहा, "अच्छी बात यह है कि कुछ करते हैं और सालों बाद उसका फल आपको किसी और रूप में मिलता है। मैंने अभी-अभी प्रियदर्शन के साथ काम खत्म किया है और मेरा अनुभव बेहद शानदार रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें 'परिणीता' में मेरा अभिनय बहुत पसंद आया।"