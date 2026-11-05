सैफ अली खान ने की करीना कपूर की तारीफ, सारा-इब्राहिम से रिश्ते सुधारने का दिया श्रेय

सैफ ने आगे कहा, "वह सारा और इब्राहिम के साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं और वे भी कोशिश करते हैं और वैसा ही प्यार वापस देते हैं।"

वहीं करीना ने अपने बेटों, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के इब्राहिम के साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, "वह उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें उनके साथ खेलना पसंद है। कभी-कभी वह घर आते हैं, उनके कमरों में जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं।"