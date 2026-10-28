सई पल्लवी ने 'रामायण' से पहले किया बड़ा धमाका, 'OM चैप्टर 1' में CBI अवतार में आईं नजर
अभिनेत्री सई पल्लवी का 'OM चैप्टर 1 उधिरम: द ब्लड वुड' में CBI अधिकारी नित्या रेड्डी के रूप में पहला लुक जारी कर दिया गया है।
फिल्म में वह एक रेड सैंडलवुड तस्करी के मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। इस दौरान उन पर अपने पिता की विरासत की जिम्मेदारी भी है, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे और जंगलों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा बैठे थे।
राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में धनुष और ममूटी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
'OM चैप्टर 1' कब होगी रिलीज?
फिल्म 'OM चैप्टर 1' अब 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी रिलीज की तारीख को इसलिए आगे बढ़ाया गया है, ताकि यह 'जेलर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर न टकराए।
इस बीच, सई फिल्म 'रामायण' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, जहां वे सीता के किरदार में दिखेंगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश भी उनके साथ हैं।
'रामायण' का गाना 'मंगल रंग' भी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसमें राम और सीता के रिश्ते को एक नए अंदाज में दिखाया गया है।