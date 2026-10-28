सई पल्लवी ने 'रामायण' से पहले किया बड़ा धमाका, 'OM चैप्टर 1' में CBI अवतार में आईं नजर

फिल्म 'OM चैप्टर 1' अब 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी रिलीज की तारीख को इसलिए आगे बढ़ाया गया है, ताकि यह 'जेलर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर न टकराए।

इस बीच, सई फिल्म 'रामायण' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, जहां वे सीता के किरदार में दिखेंगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश भी उनके साथ हैं।

'रामायण' का गाना 'मंगल रंग' भी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसमें राम और सीता के रिश्ते को एक नए अंदाज में दिखाया गया है।