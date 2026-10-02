'रामायण' में सीता बनने के लिए साई पल्लवी ने कितनी फीस ली?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साई पल्लवी की अनुमानित संपत्ति करीब 47 करोड़ रुपये है।

उनकी कमाई का मुख्य स्रोत फिल्मों में अभिनय, चुनिंदा ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रॉपर्टी में निवेश है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साई पल्लवी ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाने के लिए कुल 12 करोड़ रुपये (यानी दोनों भागों के लिए प्रति भाग 6 करोड़ रुपये) की फीस ली है। यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस मानी जा रही है। इससे पहले साई पल्लवी आमतौर पर एक फिल्म के लिए करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये फीस लेती थीं।

यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता और मांग को साफ दिखाता है।

ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर भी साई काफी सोच-समझकर फैसला लेती हैं। तभी तो, 2019 में उन्होंने 2 करोड़ रुपये का एक फेयरनेस क्रीम विज्ञापन ठुकरा दिया था, क्योंकि यह उनके सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था।