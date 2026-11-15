साई पल्लवी ने भरी महफिल में धनुष से कर दी ऐसी अपील, तालियों से गूंज उठा पूरा हॉल

फिल्म 'ओम: चैप्टर वन' के रिलीज से पहले हुए कार्यक्रम में साई पल्लवी ने अपने सह-कलाकार धनुष से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि धनुष राजनीति में आने के लिए फिल्मों से दूरी न बनाएं और अभिनय जारी रखें। साई ने बताया कि वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि धनुष आगे भी फिल्मों में काम करते रहें।

उन्होंने धनुष की फिल्म 'पोल्लाधवन' का जिक्र करते हुए कहा कि इस फिल्म में उनके अभिनय का दर्शकों पर गहरा असर पड़ा था। फिल्म देखने के बाद कई लोगों ने वैसी ही बाइक खरीदी और धनुष के स्टाइल को अपनाया। साई की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया।