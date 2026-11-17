साई पल्लवी ने हाल ही में बताया कि उनकी फिल्म 'अमरन' में उनकी मलयालम 'टूटी हुई' सी क्यों लगी। उन्होंने साझा किया कि निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने उनसे जानबूझकर ऐसा बोलने को कहा था, ताकि वह अपने किरदार में ठीक से ढल सकें।

यह कहानी के लिए एक जरुरी रचनात्मक फैसला था। साई ने मजाक में यह भी कहा, "निर्देशक यहां नहीं हैं; वह भाग गए हैं।"

इससे पता चलता है कि वह इस फैसले से सहमत थीं और इसका मकसद बखूबी समझती थीं।