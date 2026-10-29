साई पल्लवी कैसा जीवनसाथी चाहती हैं? बोलीं- जिसे खाना बनाना आता हो

साई ने इसके जवाब में कहा, "सबसे पहले तो उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। वह बहुत ज्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे आत्म-चिंतन करने वाला होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने कामों पर नजर रखे। यानी, उसे इस बात की समझ हो कि वह जिंदगी में किस मुकाम पर है, उससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसे उन्हें सुधारना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष दे।"