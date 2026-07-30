साई पल्लवी को अपनी पहली फिल्म पर ही हो गया था शक, फिर जो हुआ उसने बदल दी किस्मत

अपनी फिल्म से साई ने पूरे भारत में खूब नाम कमाया। हालांकि, अभिनय उनके करियर की यूजना का हिस्सा कभी नहीं रही थी।

दरअसल, वे उस समय जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं और उन्हें हमेशा लगता था कि सिनेमा की चकाचौंध उनके लिए नहीं बनी है, लेकिन जब निर्देशक अल्फोंस पुथरेन ने उनसे संपर्क किया, तो शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई मजाक है।

मगर, आखिरकार उन्होंने इस बड़े मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और इसी फैसले ने उन्हें पूरे देश में एक चमकता सितारा बना दिया।