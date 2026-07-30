साई पल्लवी को अपनी पहली फिल्म पर ही हो गया था शक, फिर जो हुआ उसने बदल दी किस्मत
साई पल्लवी अब नितेश तिवारी की 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभाएंगे।
यह बड़ी फिल्म दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने पहले इस किरदार के लिए लगभग मना ही कर दिया था।
जानिए साई कैसे बनी अभिनेत्री?
अपनी फिल्म से साई ने पूरे भारत में खूब नाम कमाया। हालांकि, अभिनय उनके करियर की यूजना का हिस्सा कभी नहीं रही थी।
दरअसल, वे उस समय जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं और उन्हें हमेशा लगता था कि सिनेमा की चकाचौंध उनके लिए नहीं बनी है, लेकिन जब निर्देशक अल्फोंस पुथरेन ने उनसे संपर्क किया, तो शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई मजाक है।
मगर, आखिरकार उन्होंने इस बड़े मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और इसी फैसले ने उन्हें पूरे देश में एक चमकता सितारा बना दिया।