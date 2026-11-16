साई पल्लवी ने IPS रोल के लिए कटवाए बाल, मां ने गुस्से में दी ऐसी प्रतिक्रिया

फिल्म 'ओम' सिर्फ साई के इस बदले हुए लुक के लिए ही चर्चा में नहीं है। यह धनुष का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी है, जिसमें ममूटी और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार भी काम कर रहे हैं।

पहले इसे अक्टूबर में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन दूसरी बड़ी फिल्म से टकराव से बचने के लिए इसकी रिलीज 20 नवंबर कर दी गई है।

फिल्म के 'चैप्टर 1' टैगलाइन और दमदार कलाकारों की टोली को देखकर दर्शक इस एक्शन से भरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।