साई पल्लवी ने IPS रोल के लिए कटवाए बाल, मां ने गुस्से में दी ऐसी प्रतिक्रिया
साई पल्लवी ने आने वाली फिल्म 'ओम' में IPS अधिकारी नित्या रेड्डी का किरदार निभाने के लिए अपने बाल कटवाए।
जब साई ने अपनी मां को यह बताया, तो उनकी मां इतनी हैरान रह गईं कि उन्होंने फोन ही काट दिया। साई ने बताया कि यह मेकओवर इस किरदार के लिए बहुत जरूरी था।
बाद में उनके पिता ने मां को सब समझाया और मामला शांत किया। यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी।
धनुष की फिल्म 'ओम' अब 20 नवंबर को होगी रिलीज
फिल्म 'ओम' सिर्फ साई के इस बदले हुए लुक के लिए ही चर्चा में नहीं है। यह धनुष का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी है, जिसमें ममूटी और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार भी काम कर रहे हैं।
पहले इसे अक्टूबर में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन दूसरी बड़ी फिल्म से टकराव से बचने के लिए इसकी रिलीज 20 नवंबर कर दी गई है।
फिल्म के 'चैप्टर 1' टैगलाइन और दमदार कलाकारों की टोली को देखकर दर्शक इस एक्शन से भरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।