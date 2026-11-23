साई पल्लवी 'रामायण' की कामयाबी के बाद पुट्टपर्थी पहुंचीं, भजन गाती आईं नजर
अपनी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की जबरदस्त कामयाबी के बाद, साई पल्लवी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी जाने के लिए कुछ समय निकाला।
श्री सत्य साई बाबा की भक्त साई, साईं कुलवंत हॉल में शताब्दी समारोह में शामिल हुईं। यहां उन्होंने दूसरी महिलाओं के साथ भजन गाए और प्रार्थना की।
प्रशंसकों को उनका साधारण सलवार सूट वाला लुक और आध्यात्मिक माहौल में पूरी तरह घुल-मिल जाना बहुत पसंद आया।
'रामायण: पार्ट 1' ने कमाए 1,700 करोड़ से ज्यादा
'रामायण: पार्ट 1', जिसमें साई ने सीता और रणबीर कपूर ने राम का किरदार निभाया है, ने सिर्फ 18 दिनों में दुनिया भर में 1,700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
इसी साल उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'एक दिन' कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन उनकी हालिया फिल्म 'ओम' ने जोरदार शुरुआत की है।
पिछले शुक्रवार को रिलीज होने के बाद से इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। आगे उनकी आने वाली फिल्मों में जनवरी 2027 में मणिरत्नम की 'इंगी वेल्लम' और दिवाली 2028 पर 'रामायण: पार्ट 2' शामिल हैं।
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