'रामायण: पार्ट 1', जिसमें साई ने सीता और रणबीर कपूर ने राम का किरदार निभाया है, ने सिर्फ 18 दिनों में दुनिया भर में 1,700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

इसी साल उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'एक दिन' कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन उनकी हालिया फिल्म 'ओम' ने जोरदार शुरुआत की है।

पिछले शुक्रवार को रिलीज होने के बाद से इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। आगे उनकी आने वाली फिल्मों में जनवरी 2027 में मणिरत्नम की 'इंगी वेल्लम' और दिवाली 2028 पर 'रामायण: पार्ट 2' शामिल हैं।







