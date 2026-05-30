हॉलीवुड में AI की मनमानी पर लगेगी रोक, कलाकारों की डिजिटल चोरी रोकने के लिए SAG-AFTRA ने उठाया बड़ा कदम 

अभिनेताओं की डिजिटल कॉपी के लिए मर्जी और पैसे जरूरी

अगर ये डील पक्की हो जाती है तो कोई भी स्टूडियो किसी एक्टर की मर्जी और उसे पैसे दिए बिना उसकी नकली डिजिटल कॉपी नहीं बना पाएगा, चाहे वो एक्टर जिंदा हो या न हो। बिल्कुल नए किरदार बनाने जैसे कुछ खास कामों में ही AI का इस्तेमाल हो सकेगा, और उसके लिए भी संघ की मंजूरी जरूरी होगी। संघ के मुख्य बातचीत करने वाले डंकन क्रैबट्री-आयरलैंड ने सीधे शब्दों में कहा, "ये नियम इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में AI तकनीक बहुत तेजी से एडवांस हो गई है।"