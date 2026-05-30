हॉलीवुड में AI की मनमानी पर लगेगी रोक, कलाकारों की डिजिटल चोरी रोकने के लिए SAG-AFTRA ने उठाया बड़ा कदम
हॉलीवुड के कलाकारों के बड़े संघ SAG-AFTRA (जिसमें करीब 1,60,000 सदस्य हैं) इन दिनों एक नए समझौते पर वोटिंग कर रहे हैं। ये समझौता तय करेगा कि फिल्मों और टीवी शोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। इसका सबसे बड़ा मकसद कलाकारों की मर्जी के बिना उनकी नकली डिजिटल कॉपी बनाने पर रोक लगाना है।
उम्मीद है कि इस समझौते से वैसी बड़ी हड़ताल दोबारा नहीं होगी, जिसने साल 2023 में महीनों तक हॉलीवुड का पूरा काम ठप कर दिया था। संघ के सदस्यों के पास वोट डालने के लिए 4 जून तक का समय है।
अभिनेताओं की डिजिटल कॉपी के लिए मर्जी और पैसे जरूरी
अगर ये डील पक्की हो जाती है तो कोई भी स्टूडियो किसी एक्टर की मर्जी और उसे पैसे दिए बिना उसकी नकली डिजिटल कॉपी नहीं बना पाएगा, चाहे वो एक्टर जिंदा हो या न हो। बिल्कुल नए किरदार बनाने जैसे कुछ खास कामों में ही AI का इस्तेमाल हो सकेगा, और उसके लिए भी संघ की मंजूरी जरूरी होगी। संघ के मुख्य बातचीत करने वाले डंकन क्रैबट्री-आयरलैंड ने सीधे शब्दों में कहा, "ये नियम इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में AI तकनीक बहुत तेजी से एडवांस हो गई है।"