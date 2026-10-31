'रामायण' के VFX पर हो रही ट्रोलिंग से भड़के 'सेक्रेड गेम्स' के दिग्गज, बोले- 10 हजार लोगों की मेहनत समझें

विजेश राजन ने उम्मीद जताई कि भारतीय महाकाव्यों पर बनने वाली फिल्में पश्चिमी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि 'रामायण' जैसे बड़े प्रोजेक्ट से हंस जिमर और एआर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के जुड़ने से दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, वहीं यशोदा पार्थसारथी ने कहा कि कम बजट में हॉलीवुड स्तर के VFX तैयार करना आसान नहीं है। उन्होंने लोगों से पर्दे के पीछे काम करने वाले करीब 10,000 लोगों की मेहनत की सराहना करने की अपील की।

बता दें कि उनकी नई शॉर्ट फिल्म 'आखिरी राइड' आज यानी 31 अक्टूबर को अनुराग कश्यप के यूट्यूब चैनल 'ओह शॉर्ट फ्लिप्स' पर रिलीज हो रही है।