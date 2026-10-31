'रामायण' के VFX पर हो रही ट्रोलिंग से भड़के 'सेक्रेड गेम्स' के दिग्गज, बोले- 10 हजार लोगों की मेहनत समझें
'सेक्रेड गेम्स' और 'फर्जी' जैसी वेब सीरीज पर काम कर चुकीं निर्देशक-लेखक यशोदा पार्थसारथी और VFX सुपरवाइजर विजेश राजन ने फिल्म 'रामायण' के विजुअल इफेक्ट्स (VFX) की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिल्म में कमियां होने के बावजूद इसे समर्थन मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में पहचान दिला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रचनात्मक आलोचना और ट्रोलिंग में फर्क होता है। बेवजह की ट्रोलिंग फिल्म बनाने वालों का हौसला तोड़ सकती है।
भारतीय महाकाव्य टक्कर देंगे हॉलीवुड को?
विजेश राजन ने उम्मीद जताई कि भारतीय महाकाव्यों पर बनने वाली फिल्में पश्चिमी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि 'रामायण' जैसे बड़े प्रोजेक्ट से हंस जिमर और एआर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के जुड़ने से दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, वहीं यशोदा पार्थसारथी ने कहा कि कम बजट में हॉलीवुड स्तर के VFX तैयार करना आसान नहीं है। उन्होंने लोगों से पर्दे के पीछे काम करने वाले करीब 10,000 लोगों की मेहनत की सराहना करने की अपील की।
बता दें कि उनकी नई शॉर्ट फिल्म 'आखिरी राइड' आज यानी 31 अक्टूबर को अनुराग कश्यप के यूट्यूब चैनल 'ओह शॉर्ट फ्लिप्स' पर रिलीज हो रही है।