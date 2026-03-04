'सेक्रेड गेम्स' की अभिनेत्री राजश्री देशपांडे को हुआ कैंसर, अस्पताल से साझा की तस्वीर

पोस्ट

राजश्री देशपांडे ने पोस्ट में दिया स्वास्थ्य पर अपडेट

राजश्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आखिरकार मुझे अपने माता-पिता को यह बताने का साहस मिल गया है कि मुझे इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (NOS), ग्रेड 1 स्तन कैंसर का पता चला है। समय आ गया है कि आप सभी को पता चले। सौभाग्य से हमनें नियमित जांच से जल्दी पता लगा लिया, जिससे हमें लड़ने का मौका मिला।' उन्हाेंने बताया कि वह जल्द ही अस्पताल से घर जा रही हैं।