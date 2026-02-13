सचेत-परंपरा का नया गाना 'भक्त महादेव के' हुआ जारी, सुनकर जाग उठेगी भक्ति

लेखन ज्योति सिंह 03:59 pm Feb 13, 202603:59 pm

क्या है खबर?

संगीत की दुनिया की मशहूर जोड़ी सचेत-परंपरा अपने नए गाने को लेकर चर्चा में आ गए हैं। महाशिवरात्रि, 2026 के खास मौके पर उन्होंने भक्ति के रस से भरपूर गाना 'भक्त महादेव के' जारी किया है जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, जबकि सचेत टंडन और परंपरा ने इसे अपने संगीत में पिरोया है। 'भक्त महादेव के' गाने को टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है।