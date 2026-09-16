सब्यसाची ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में मचाया धमाल, क्रिस्टी टर्लिंगटन संग दिखाया जापान-ब्रिटेन का अनोखा संगम
सब्यसाची ने एक बार फिर न्यू यॉर्क फैशन वीक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, इस बार उनके कलेक्शन का नाम है 'बंगाल बायजेंटाइन ब्रॉडवे', जो दुनियाभर की अलग-अलग शैलियों का एक मिला-जुला रूप है।
इसमें जापानी डेनिम और ब्रिटिश ट्वीड का अनोखा मेल देखा गया। इसके साथ ही, कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिनकी उम्मीद नहीं थी, जैसे क्रिस्टल से सजी एक ट्वीड जैकेट और रस्ट रंग का स्वेटर जिस पर मनकों से बना बाघ सजा था।
क्रिस्टी टर्लिंगटन ने डेनिम में किया शो का समापन
अमेरिकी मॉडल क्रिस्टी टर्लिंगटन ने पूरे डेनिम के आउटफिट में शो का समापन किया। इसके अलावा, एक हाई-ज्वैलरी लाइन भी पेश की गई, जो बायजेंटाइन कला से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी और इसे बनाने में द मेट का सहयोग लिया गया था।
साल 1999 में अपने सफर की शुरुआत करने वाले सब्यसाची का ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों का मेल बेहद शानदार फैशन मोमेंट्स तैयार कर सकता है और इसी तरह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय लग्जरी हाउस बनाया जा सकता है।