सब्यसाची ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में मचाया धमाल, क्रिस्टी टर्लिंगटन संग दिखाया जापान-ब्रिटेन का अनोखा संगम

अमेरिकी मॉडल क्रिस्टी टर्लिंगटन ने पूरे डेनिम के आउटफिट में शो का समापन किया। इसके अलावा, एक हाई-ज्वैलरी लाइन भी पेश की गई, जो बायजेंटाइन कला से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी और इसे बनाने में द मेट का सहयोग लिया गया था।

साल 1999 में अपने सफर की शुरुआत करने वाले सब्यसाची का ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों का मेल बेहद शानदार फैशन मोमेंट्स तैयार कर सकता है और इसी तरह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय लग्जरी हाउस बनाया जा सकता है।