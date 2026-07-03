सव्यसाची की न्यूयॉर्क फैशन वीक में ऐतिहासिक वापसी, 17 साल बाद लहराएंगे भारतीय कारीगरी का परचम

सव्यसाची अल्पकालिक रुझानों से ज्यादा कारीगरी को देते हैं अहमियत

हालांकि, न्यूयॉर्क फैशन वीक से लंबे समय तक दूर रहते हुए उन्होंने ज्वेलरी और ब्यूटी के क्षेत्र में भी कदम रखा, लेकिन सव्यसाची का कहना है कि इस बार उनका शो कला और कारीगरी पर ही केंद्रित रहेगा, न कि सिर्फ चमक-दमक वाले फैशन ट्रेंड्स पर।

हाल ही में एक दोस्त ने उन्हें 23 साल पुराना परिधान वापस किया, जिसने उन्हें याद दिलाया कि कपड़ों में सिर्फ धागे नहीं, बल्कि कहानियां और भावनाएं भी छिपी होती हैं। उनकी इच्छा है कि दुनिया भारत को एक आधुनिक और रचनात्मक देश के तौर पर देखे, जो जल्दी खत्म होने वाले फैशन की बजाय टिकाऊ और अच्छी गुणवत्ता को ज्यादा अहमियत देता है।