'वाराणसी' के निर्माताओं ने की शूटिंग पूरी होने की पुष्टि, फैंस हुए बेताब

फिल्म के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक रहस्यमयी पोस्ट सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है।

इस पोस्ट में लिखा था, 'शूटिंग पूरी हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कंप्यूटर ग्राफिक्स (CG) का काम चल रहा है। री-रिकॉर्डिंग चल रही है। डबिंग करनी है।'

इस पोस्ट ने इस बड़े प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा, इसे लेकर लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया है।