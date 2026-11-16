'वाराणसी' के निर्माताओं ने की शूटिंग पूरी होने की पुष्टि, फैंस हुए बेताब
लेखन अंशिका शुक्ला
एस एस राजामौली की जिस फिल्म 'वाराणसी' का लंबे समय से इंतजार था, उसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है।
फिल्म की टीम ने बताया है कि अब पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स और बैकग्राउंड स्कोर पर काम जारी है।
फिल्म की डबिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा।
'वाराणसी' के आधिकारिक एक्स पोस्ट ने बढ़ाया उत्साह
फिल्म के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक रहस्यमयी पोस्ट सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है।
इस पोस्ट में लिखा था, 'शूटिंग पूरी हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कंप्यूटर ग्राफिक्स (CG) का काम चल रहा है। री-रिकॉर्डिंग चल रही है। डबिंग करनी है।'
इस पोस्ट ने इस बड़े प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा, इसे लेकर लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया है।