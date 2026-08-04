'वाराणसी' ने रचा नया इतिहास, एस.एस. राजामौली की फिल्म ने कर दिखाया बड़ा कमाल
एस.एस. राजामौली अपनी फिल्म 'वाराणसी' के साथ एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह फिल्म पूरी तरह से आईमैक्स (IMAX) में शूट होने वाली पहली गैर-अंग्रेजी फिल्म बनेगी।
7 अप्रैल, 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म की कहानी काफी विस्तृत है, जो वाराणसी से शुरू होकर अंटार्कटिका, अफ्रीका और प्राचीन रोम जैसे अलग-अलग ठिकानों तक फैलेगी।
फिल्म 'वाराणसी' का 80 प्रतिशत हिस्सा शूट हो चुका है, पोस्ट-प्रोडक्शन भी शुरू
फिल्म 'वाराणसी' का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा फिल्माया जा चुका है, जिसमें कई बड़े आईमैक्स एक्शन सीन भी शामिल हैं।
बाकी बचे हिस्से की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है और उम्मीद है कि दशहरे तक यह काम खत्म हो जाएगा। फिल्म की कहानी 512 ईस्वी से लेकर 2071 तक के समय को कवर करती है, जिसमें उल्कापात, एक पुराना साम्राज्य और जमीन के अंदर की गुफाएं देखने को मिलेंगी।
इसी वजह से पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी साथ-साथ चल रहा है, ताकि फिल्म अपने तय समय पर बनकर तैयार हो सके।
राजामौली ने बताया कि फिल्म का टीजर सिर्फ इसका भव्य स्तर दिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि कहानी का रहस्य अभी बना रहे।