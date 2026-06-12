'अल्फा' में आलिया भट्ट का बेखौफ एक्शन देख राजमौली हुए दंग, की जमकर तारीफ

राजामौली ने आलिया को दी दिल लगाकर काम करने की सलाह

आलिया और राजामौली ने साल 2022 में 'RRR' फिल्म में साथ काम किया था। हाल ही में साल 2024 में हुए एक समिट में, आलिया ने बताया कि राजामौली ने उन्हें एक बेहद खास सलाह दी थी।

उन्होंने कहा था कि हमेशा वही किरदार चुनो जिनसे तुम्हें दिल से लगाव हो, क्योंकि जब कलाकार अपने काम में पूरी जान लगा देता है, तो दर्शक उससे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, भले ही फिल्म की सफलता उतनी मायने न रखती हो।