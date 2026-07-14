मशहूर गायिका एस. जनकजी को राजकीय सम्मान से दी गई अंतिम विदाई, निजी गम की कहानी ने किया भावुक
रविवार को मैसूर में मशहूर गायिका एस. जनकजी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 88 साल की जनकजी की आवाज ने 6 दशकों से ज्यादा समय तक भारतीय सिनेमा को अपनी एक अलग पहचान दी थी।
मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड्स पर उनके चाहने वाले, परिवार के सदस्य और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भारी संख्या में जमा हुए थे। सबने मिलकर अपनी चहेती गायिका को नम आंखों से आखिरी विदाई दी।
जनकजी को पोती ने दी भावुक श्रद्धांजलि
जनकजी के निधन के साथ ही उनके व्यक्तिगत दुख भी सामने आए। इसी साल उनके इकलौते बेटे मुरली कृष्ण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, वहीं उनकी पोती वर्षा भी 2023 में चल बसी थीं।
जनकजी के जाने के बाद, उनकी पोती अप्सरा वैद्युला ने एक भावुक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने जनकजी और वर्षा के गहरे रिश्ते के बारे में लिखा था। अप्सरा ने बताया कि दुख एक ऐसी चीज है, जिसे लोग जीवन भर साथ लेकर चलना सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि अब वे दोनों फिर से एक साथ हैं।