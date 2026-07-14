मशहूर गायिका एस. जनकजी को राजकीय सम्मान से दी गई अंतिम विदाई, निजी गम की कहानी ने किया भावुक

जनकजी के निधन के साथ ही उनके व्यक्तिगत दुख भी सामने आए। इसी साल उनके इकलौते बेटे मुरली कृष्ण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, वहीं उनकी पोती वर्षा भी 2023 में चल बसी थीं।

जनकजी के जाने के बाद, उनकी पोती अप्सरा वैद्युला ने एक भावुक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने जनकजी और वर्षा के गहरे रिश्ते के बारे में लिखा था। अप्सरा ने बताया कि दुख एक ऐसी चीज है, जिसे लोग जीवन भर साथ लेकर चलना सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि अब वे दोनों फिर से एक साथ हैं।