यौन उत्पीड़न केस में ब्लेक लाइवली की ढाल बने रयान रेनॉल्ड्स, बोले- मुझे अपनी पत्नी पर गर्व

ज़्यादातर दावे खारिज, बदले की कार्रवाई के मुकदमे का ट्रायल तय

इस महीने की शुरुआत में, न्यायाधीश ने ब्लेक लाइवली के ज़्यादातर दावों को खारिज कर दिया था, जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल थे। हालांकि, बाल्डोनी पर बदले की भावना से बदनाम करने का ब्लेक लाइवली का आरोप अगले महीने ट्रायल में जाएगा। ब्लेक लाइवली ने इंस्टाग्राम पर बताया कि अपनी बात रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि वह पीछे हटने वाली नहीं हैं और उन लोगों का साथ देना चाहती हैं जो ऐसी ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं।त