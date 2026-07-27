कॉमिक-कॉन में डेडपूल ने किया बड़ा खुलासा, MCU में आ रहे एक्स-मैन; रयान रेनॉल्ड्स ने दिए बड़े संकेत

स्टेज पर रयान ने 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की शूटिंग कब शुरू होगी, इस पर मजाक किया। इसके जवाब में डाउनी जूनियर ने मजाकिया लहजे में कहा, 'यह तो हो गया, भाई।' हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि क्या डेडपूल इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे या नहीं, लेकिन रयान ने अपने किरदार के लिए नई कहानियों की तरफ इशारा जरूर किया है।

उन्होंने कॉमिक बुक क्रिएटर्स फैबियन निकिजा और गेरी डगन को अपनी प्रेरणा भी बताया। 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेडपूल के और भी धमाकेदार रोमांच देखने को मिल सकते हैं।