रायन रेनॉल्ड्स 'रामायण' के लॉस एंजिल्स प्रीमियर में होंगे शामिल, देसी अंदाज में आएंगे नजर

इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग एकेडमी म्यूजियम के डेविड गेफेन थिएटर में होगी। यहां करीब 945 मेहमानों के लिए 3D स्क्रीनिंग रखी गई है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में हैं। यह फिल्म वाल्मीकि के क्लासिक महाकाव्य को नए अंदाज में पेश करती है।

इसका मकसद 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने पर भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है।