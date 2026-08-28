रुसो ब्रदर्स ने 'एंडगेम: एनकोर' को दोबारा देखने पर दिया जोर, कही ये बात
मनोरंजन
रुसो ब्रदर्स 25 सितंबर को 'एवेंजर्स एंडगेम: एन्कोर' के साथ फैंस को सिनेमाघरों में वापस बुला रहे हैं। इस अपडेटेड वर्जन में करीब 4 मिनट का नया फुटेज शामिल है, साथ ही आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की खास झलक भी देखने को मिलेगी।
यह मौका है 'एंडगेम' के शानदार पलों को दोबारा जीने का और यह जानने का कि आगे क्या होने वाला है।
रुसो ने 'एंडगेम' को 'डूम्सडे' की प्रगति से जोड़ा
जो रुसो ने बताया कि 'एंडगेम' से 'डूम्सडे' तक एक स्वाभाविक प्रगति है। वे चाहते थे कि फैंस इस जुड़ाव को बड़े पर्दे पर एक बार फिर महसूस करें, इससे पहले कि MCU का यह दौर खत्म हो जाए।
साथ ही, अगर पर्याप्त दर्शक फिल्म देखने आते हैं, तो 'एन्कोर' से 'एंडगेम' को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का अपना रिकॉर्ड वापस मिल सकता है।
वहीं, 'डूम्सडे' पहले से ही बंपर एडवांस टिकट बिक्री के चलते सुर्खियां बटोर रही है।