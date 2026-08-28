रुसो ब्रदर्स ने 'एंडगेम: एनकोर' को दोबारा देखने पर दिया जोर, कही ये बात

जो रुसो ने बताया कि 'एंडगेम' से 'डूम्सडे' तक एक स्वाभाविक प्रगति है। वे चाहते थे कि फैंस इस जुड़ाव को बड़े पर्दे पर एक बार फिर महसूस करें, इससे पहले कि MCU का यह दौर खत्म हो जाए।

साथ ही, अगर पर्याप्त दर्शक फिल्म देखने आते हैं, तो 'एन्कोर' से 'एंडगेम' को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का अपना रिकॉर्ड वापस मिल सकता है।

वहीं, 'डूम्सडे' पहले से ही बंपर एडवांस टिकट बिक्री के चलते सुर्खियां बटोर रही है।