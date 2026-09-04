रसेल हॉवर्ड का दिल दहला देने वाला खुलासा, नवजात बेटे को खोकर भी बने दूसरों का सहारा

जो परिवार ऐसे ही दुखद हालात से गुजर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए रसेल और सेरिस ने 'द फेलिक्स फाउंडेशन' नाम से एक संस्था शुरू की है।

शोकग्रस्त माताओं की देखभाल करने वाली एक नर्स से मिली प्रेरणा और मदद से इस फाउंडेशन का मकसद उन सभी का सहारा बनना है, जो गर्भपात या नवजात शिशु के निधन के दुख से प्रभावित हुए हैं।

इसी कड़ी में वे फरवरी 2027 में लंदन के 'ओ2 एरिना' में एक 'स्टैंड-अप गाला' का आयोजन भी कर रहे हैं। इसमें माइकल मैकइंटायर और जिमी कैर जैसे बड़े नाम अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जिसका मकसद इस नेक काम के लिए फंड इकट्ठा करना है।