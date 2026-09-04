रसेल हॉवर्ड का दिल दहला देने वाला खुलासा, नवजात बेटे को खोकर भी बने दूसरों का सहारा
मशहूर हास्य कलाकार रसेल हॉवर्ड ने इस साल एक बेहद दुखद खबर साझा की है। उन्होंने बताया कि उनका नवजात बेटा फेलिक्स, जन्म के कुछ ही घंटों बाद इस दुनिया को छोड़ गया।
रसेल ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया और अस्पताल के कर्मचारियों की बेमिसाल हमदर्दी और करुणा के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। रसेल और उनकी पत्नी सेरिस ने फेलिक्स के साथ अपने आखिरी कुछ पल बिताए और ऐसी यादें बनाईं, जिन्हें वे हमेशा अपने दिल के बेहद करीब रखेंगे।
रसेल और सेरिस ने द फेलिक्स फाउंडेशन की शुरुआत की
जो परिवार ऐसे ही दुखद हालात से गुजर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए रसेल और सेरिस ने 'द फेलिक्स फाउंडेशन' नाम से एक संस्था शुरू की है।
शोकग्रस्त माताओं की देखभाल करने वाली एक नर्स से मिली प्रेरणा और मदद से इस फाउंडेशन का मकसद उन सभी का सहारा बनना है, जो गर्भपात या नवजात शिशु के निधन के दुख से प्रभावित हुए हैं।
इसी कड़ी में वे फरवरी 2027 में लंदन के 'ओ2 एरिना' में एक 'स्टैंड-अप गाला' का आयोजन भी कर रहे हैं। इसमें माइकल मैकइंटायर और जिमी कैर जैसे बड़े नाम अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जिसका मकसद इस नेक काम के लिए फंड इकट्ठा करना है।