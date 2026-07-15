NSCI म्यूजिक कॉन्सर्ट में रुशिल गांगुर्डे की मौत, फॉरेंसिक रिपोर्टों ने की ड्रग्स और शराब की पुष्टि

28 साल के रुशिल गांगुर्डे की 7 जून को मुंबई के NSCI डोम में एक टेक्नो कॉन्सर्ट के दौरान अचानक गिरकर मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच में अब यह खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में MDMA (एक्सटैसी) और शराब दोनों मौजूद थे।

हालांकि, शुरुआती पोस्टमार्टम में दिल का दौरा पड़ने का शक था, लेकिन लैब टेस्ट्स के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाई।

उनकी मौत के बाद, रुशिल के परिवार ने आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वहां न तो पर्याप्त मेडिकल हेल्प थी और न ही सिक्योरिटी।

पुलिस ने लापरवाही के आरोप में आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।