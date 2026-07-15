NSCI म्यूजिक कॉन्सर्ट में रुशिल गांगुर्डे की मौत, फॉरेंसिक रिपोर्टों ने की ड्रग्स और शराब की पुष्टि
28 साल के रुशिल गांगुर्डे की 7 जून को मुंबई के NSCI डोम में एक टेक्नो कॉन्सर्ट के दौरान अचानक गिरकर मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच में अब यह खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में MDMA (एक्सटैसी) और शराब दोनों मौजूद थे।
हालांकि, शुरुआती पोस्टमार्टम में दिल का दौरा पड़ने का शक था, लेकिन लैब टेस्ट्स के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाई।
उनकी मौत के बाद, रुशिल के परिवार ने आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वहां न तो पर्याप्त मेडिकल हेल्प थी और न ही सिक्योरिटी।
पुलिस ने लापरवाही के आरोप में आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस रुशिल के फोन की कर रही है जांच
पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रुशिल को नशा कहां से मिला, इसके लिए वे उसके फोन रिकॉर्ड्स की जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि वेन्यू पर MDMA बेचा नहीं गया था।
यह अप्रैल में गोरेगांव के नेस्को सेंटर में हुए एक मामले से अलग है, जहां मौके पर ही एक्सटैसी बेचा गया था और कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुईं।