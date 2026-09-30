कन्नड़ सिनेमा में कदम रखने को तैयार रूपाली सूद, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर 'बेल' से शुरू करेंगी नई पारी
म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकीं रूपाली सूद अब कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। उनकी पहली फिल्म 'बेल' एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसका निर्देशन पवन वाडेयार ने किया है। फिल्म में डॉ. शिवराज कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रूपाली ने बताया कि ये फिल्म उनके लिए एक नई शुरुआत है। वो बतौर अभिनेत्री अपनी नई पारी शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
बिना गॉडफादर इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल- रूपाली
'बेल' के अलावा रूपाली सूद की एक और फिल्म 'वेंक्या' भी जल्द रिलीज होने वाली है। ये फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है। अपने सफर के बारे में बात करते हुए रूपाली ने कहा कि बिना किसी गॉडफादर या पहचान के इंडस्ट्री में अच्छा काम मिलना आसान नहीं है। उन्होंने माना कि सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर मौके पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि, उनका कहना है कि एक बार किसी कलाकार को सही मौका मिल जाए, तो उसके बाद आगे बढ़ने की राह खुल जाती है।