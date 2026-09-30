कन्नड़ सिनेमा में कदम रखने को तैयार रूपाली सूद, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर 'बेल' से शुरू करेंगी नई पारी

'बेल' के अलावा रूपाली सूद की एक और फिल्म 'वेंक्या' भी जल्द रिलीज होने वाली है। ये फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है। अपने सफर के बारे में बात करते हुए रूपाली ने कहा कि बिना किसी गॉडफादर या पहचान के इंडस्ट्री में अच्छा काम मिलना आसान नहीं है। उन्होंने माना कि सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर मौके पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि, उनका कहना है कि एक बार किसी कलाकार को सही मौका मिल जाए, तो उसके बाद आगे बढ़ने की राह खुल जाती है।