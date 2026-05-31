रुपाली गांगुली पूरी रात बिना बिजली के रहीं परेशान, सुबह कंपनी पर फूटा गुस्सा

लोगों को याद आया साल 2020 का मंजर

रुपाली ने हैरानी जताई कि मुंबई जैसे बड़े शहर में आज भी ऐसी बिजली कटौती क्यों होती है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में तो ये और भी मुश्किल भरा होगा। उनका अपडेट, 'भाई, अभी तक बत्ती नहीं आई... बोलो क्या करें'। कई यूजर्स गर्मी की शिकायत करते दिखे और ये भी चर्चा होने लगी कि क्या बड़े शहरों में फिर से बिजली कटौती शुरू हो गई है।

इस घटना ने बहुत से लोगों को मुंबई में 2020 की उस बड़ी बिजली कटौती की याद दिला दी, जब लाखों घरों में अंधेरा छा गया था और तब भी कई सितारों ने ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी।