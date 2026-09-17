'अनुपमा' की रूपाली गांगुली अब CBFC में, क्या बदल जाएगा फिल्मों का नजरिया?

मशहूर टीवी शो 'अनुपमा' में मुख्य भूमिका निभाने वाली रूपाली गांगुली अब भारत के 18 सदस्यीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड (CBFC) का हिस्सा बन गई हैं।

फिल्म के नए नियमों के तहत, साल 2017 के बाद यह पहली बार है जब ऐसा कोई पैनल बनाया गया है। अब रूपाली यह तय करने में अपनी भूमिका निभाएंगी कि कौन सी फिल्में रिलीज के लिए पास होंगी।