'अनुपमा' की रूपाली गांगुली अब CBFC में, क्या बदल जाएगा फिल्मों का नजरिया?
मनोरंजन
मशहूर टीवी शो 'अनुपमा' में मुख्य भूमिका निभाने वाली रूपाली गांगुली अब भारत के 18 सदस्यीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड (CBFC) का हिस्सा बन गई हैं।
फिल्म के नए नियमों के तहत, साल 2017 के बाद यह पहली बार है जब ऐसा कोई पैनल बनाया गया है। अब रूपाली यह तय करने में अपनी भूमिका निभाएंगी कि कौन सी फिल्में रिलीज के लिए पास होंगी।
'अनुपमा' का नजरिया लाएंगी CBFC में रूपाली
रूपाली इस दमदार टीम में शामिल हुई हैं, जिसमें प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, प्रसेनजीत चटर्जी, प्रियदर्शन और रिकी केज जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
'अनुपमा' में अपनी मुख्य भूमिका की वजह से रूपाली भारत में फिल्मों के रिव्यू के तरीके को एक नया नजरिया देंगी।