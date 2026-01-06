LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'टॉक्सिक' में मेलिसा बनकर होश उड़ाने आई ये अभिनेत्री, देखें पहली झलक
'टॉक्सिक' में मेलिसा बनकर होश उड़ाने आई ये अभिनेत्री, देखें पहली झलक
'टॉक्सिक' से रुक्मिणी वसंत की पहली झलक जारी

'टॉक्सिक' में मेलिसा बनकर होश उड़ाने आई ये अभिनेत्री, देखें पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह
Jan 06, 2026
12:35 pm
क्या है खबर?

पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' लगातार चर्चा में है। निर्माताओं ने सबसे पहले यश का लुक साझा किया। अब फिल्म में मौजूद अभिनेत्रियों की पहली झलक लगातार जारी की जा रही है। कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया के बाद, एक और अभिनेत्री का कातिलाना लुक सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। यह कोई और नहीं, बल्कि रुक्मिणी वसंत हैं जो ऋषभ शेट्‌टी की 'कांतारा: चैप्टर 2' से छा चुकी हैं।

पोस्टर

मेलिसा बनकर राज करने आईं रुक्मिणी

निर्माताओं ने रुक्मिणी को मेलिसा के किरदार में परिचित कराया है। पोस्टर से साफ है कि 'टॉक्सिक' में उनका किरदार कातिलाना और रहस्यमयी होगा। स्टाइलिश हेयरस्टाइल और वेस्टर्न ड्रेस में अभिनेत्री का इंटेंस लुक लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चर्चा है कि यश के जन्मदिन पर यानी, 8 जनवरी को फिल्म का टीजर जारी हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए रुक्मिणी का पहला लुक

Advertisement