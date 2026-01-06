'टॉक्सिक' से रुक्मिणी वसंत की पहली झलक जारी

'टॉक्सिक' में मेलिसा बनकर होश उड़ाने आई ये अभिनेत्री, देखें पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 12:35 pm Jan 06, 202612:35 pm

क्या है खबर?

पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' लगातार चर्चा में है। निर्माताओं ने सबसे पहले यश का लुक साझा किया। अब फिल्म में मौजूद अभिनेत्रियों की पहली झलक लगातार जारी की जा रही है। कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया के बाद, एक और अभिनेत्री का कातिलाना लुक सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। यह कोई और नहीं, बल्कि रुक्मिणी वसंत हैं जो ऋषभ शेट्‌टी की 'कांतारा: चैप्टर 2' से छा चुकी हैं।