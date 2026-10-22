रुक्मिणी मैत्रा 'समुक' में अक्षय कुमार के साथ आएंगी नजर, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

रुक्मिणी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2017 में 'चांप' फिल्म से की थी। उन्होंने साल 2021 में विद्युत जामवाल के साथ 'सनक' से बॉलीवुड में डेब्यू किया।

रुक्मिणी ने बंगाली फिल्मों के साथ-साथ थिएटर की मशहूर हस्ती बिनोदिनी दासी पर बनी 'बिनोदिनी' में भी काम किया है।

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'क्रैक' (2024) में भी उनका एक छोटा सा रोल था। 'समुक' के जरिए वह अब पूरे भारत में और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने की तैयारी में हैं।